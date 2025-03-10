Прием заявок на «Мелиховскую школу театральных критиков» завершается 16 марта

16 марта завершится прием заявок на участие в «Мелиховской школе молодых театральных критиков» — уникальном образовательном проекте, который проводится в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

К участию в проекте приглашаются молодые театральные критики, студенты выпускных курсов театральных вузов и театральные журналисты России в возрасте от 18 до 35 лет.

Уникальный образовательный проект даст возможность начинающим театральным критикам и студентам театральных вузов, молодым журналистам и блогерам, интересующимся театром, поработать с «живым» театральным материалом в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» на старейшем театральном фестивале страны «Мелиховская весна». Участники смогут «отточить перо» под наставничеством ведущих российских критиков, посмотреть и осмыслить спектакли легендарного театрального фестиваля.

Первый, отборочный, этап школы пройдет с 24 марта по 22 апреля. Основной очный этап пройдет в рамках международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» с 23 мая по 1 июня 2025 года.

Участников школы ждут 10 фестивальных дней в усадьбе А. П. Чехова «Мелихово»; 20 премьерных спектаклей лучших российских и зарубежных театров; более 400 участников из 20 театров; возможность общения с режиссерами и актерами; профессиональное взаимодействие с командой опытных экспертов фестиваля; профессиональная обратная связь на протяжении всего проекта; 20 мастер-классов по обсуждению спектаклей с театральными труппами; дискуссионный клуб, где участники школы будут оттачивать мастерство устного рецензирования и ведения театроведческой полемики; площадки для публичного высказывания — лучшие материалы будут опубликованы.

Узнать подробности и подать заявку на участие в «Мелиховской школе молодых театральных критиков» можно на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.