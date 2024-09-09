Прием заявок на конкурс «Золотой пиксель Подмосковья» продлится до 30 сентября

Жители Московской области могут поучаствовать в конкурсе «Золотой пиксель Подмосковья» и получить награду в одной из пяти номинаций, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области .

Конкурс проходит среди авторов и журналистов Московской области, которые ведут интернет-блоги, снимают влоги, развивают тематические сообщества во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также ведут каналы в Telegram или на социальной онлайн-платформе Likee.

Прием заявок стартовал 1 сентября и продлится до конца месяца. Организаторы оставляют за собой право продлить прием заявок на 45 дней.

В конкурсе могут участвовать совершеннолетние жители Подмосковья. В категории блога на социальной онлайн-платформе Likee могут участвовать дети от 10 лет, но тогда заявку на участие в конкурсе должен подавать родитель или другой законный представитель. Получить более подробную информацию можно на сайте «Золотой пиксель Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.