«Приехала, чтобы спину намазать»: Бабкиной приписывают связь с парнем, который младше на 41 год

Надежда Бабкина отрицает роман с экс-фигуристом, который младше на 41 год

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина долгое время была в гражданском браке с певцом Евгением Гором, который младше певицы на 30 лет. Сейчас же, по данным kp.ru , известная исполнительница может находиться в романе со своим сотрудником, 33-летним Сергеем Рябовым.

Сама Бабкина и Рябов, который младше артистки на 41 год, отрицают какие-либо нежные чувства друг к другу. Бабкина называла Сергея «помощником и большим другом», но подчеркивала, что между ними сугубо деловые отношения.

Однако в недавнем интервью Рябов, бывший фигурист, дал поклонникам новые поводы для сплетен о его возможном романе с народной артисткой.

«Тут меня недавно так скрючило, что я не мог спину мазью намазать. Физически просто не мог дотянуться до спины. Бабкина тут же приехала ко мне, чтобы спину намазать», — говорил Рябов.

В окружении певицы также говорили, что «все видят, как Бабкина влюблена, как она летает», подчеркивая, что Надежда Георгиевна все же питает чувства к молодому фавориту.