Презентация стихов «Огненные дороги» прошла в Раменской центральной библиотеке

В сборнике представлены произведения Татьяны Васильевой, Галины Копейкиной, Дарьи Кучеровой, Людмилы Мордашовой, Валерии Морозовой, Петра Небыкова, Ивана Терешкова, Александра Тимаховича, Мелании Тимофеевой, Людмилы Тутовой, Натальи Четвертковой и автора с именем Виктор. Книга украшена детскими рисунками на патриотическую тему, которые создавали раменские школьники. В сборнике 88 страниц. Его идейным вдохновителем является житель Раменского округа, ветеран СВО Александр Тимахович.

На презентации присутствовали представители администрации Раменского округа, депутатского корпуса, а также ветераны Совета ветеранов, ветераны боевых действий, участники Раменского отделения «Боевое братство», участники СВО. Также было много молодежи.

Ведущей мероприятия стала заслуженный работник культуры Московской области Надежда Потапова. Авторы читали свои стихи. На экране демонстрировались видеоклипы. В том числе на песни участника раменского отделения общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство», фронтового волонтера Дарьи Кучеровой.

Многие слышали такое выражение: «Когда грохочут пушки, музы молчат». В Раменском округе голос поэтов звучит, рождаются новые строки, и эти строки востребованы у жителей не только Раменского округа, но и всего Подмосковья.

«Мы рады, что такое большое число неравнодушных людей собралось сегодня в библиотеке на презентацию сборника стихов „Огненные дороги“, в котором собраны стихотворения, написанные сердцем и душой в поддержку участников специальной военной операции», — отметил идейный вдохновитель, организатор мероприятия и один из авторов сборника Александр Тимахович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.