Пресняков и Подольская потратили более 7 млн рублей на вторую свадьбу

Вечеринка в честь юбилея знакомства певца Владимира Преснякова и исполнительницы Натальи Подольской обошлась им более чем в 7 млн рублей, ее оформили как вторую свадьбу, сообщает SHOT .

На празднике семейной пары пел Александр Ревва, играл Дмитрий Маликов. Также среди гостей были Григорий Лепс, Лариса Долина, Игорь Крутой и Дмитрий Песков. Всего пригласили около 130 гостей.

Вечеринка в честь 20-летия знакомства прошла в элитном Soho Country Club, который находится на Новой Риге. Пресняков и Подольская арендовали открытую террасу на берегу залива. Аренда помещения и депозит стоили около 2 млн рублей. Также пара потратилась на украшения из живых цветов, на столе были блюда европейской, авторской и паназиатской кухни.

При этом арендовывать отель для гостей супруги не стали, после вечеринки все разъехались.