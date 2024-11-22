Преподаватели Жуковской детской школы искусств № 1 победили в фестивале-конкурсе

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Квартет преподавателей оркестрового и народного отделов Жуковской детской школы искусств № 1 одержал победу на Московском областном открытом фестивале-конкурсе «Общественная филармония — играют преподаватели». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Квартет в составе: Маркова Мария (флейта), Елфимова Анна (рояль), Пантюхин Александр (ударные), Мелихов Александр (бас) удостоен звания Лауреата I степени.

Музыканты выступали в номинации «Инструментальный ансамбль». В их исполнении прозвучала «Сюита для флейты и фортепиано» (ч. 3) Клода Боллинга.

Поздравляем с блестящим результатом и делаем новых творческих успехов и много прекрасной музыки.

Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная филармония — играют преподаватели» проходил в Детской музыкальной школе г. о. Дубна и собрал свыше 200 участников из более 30 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.