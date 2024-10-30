Преподаватели из Люберец стали лауреатами конкурса педагогического мастерства
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Преподаватели люберецкой детской школы искусств № 4 стали лауреатами I степени всероссийского открытого фестиваля-конкурса педагогического мастерства «Музыка — универсальный язык человечества», сообщили в пресс-службе округа.
Лариса Рыбицкая и Галина Булах представили на суд жюри фильм-концерт «Зимняя сказка» по музыке П. И. Чайковского «Щелкунчик». Люберецкие педагоги и младший хор «Соловушки» были награждены дипломами лауреатов I степени.
Конкурс проходил по пяти номинациям. В нём приняли участие преподаватели детских школ искусств, детских музыкальных и общеобразовательных школ, а также руководители и участники творческих коллективов клубных учреждений, домов культуры, творческих центров, студий.
Всего в этом году на фестиваль-конкурс поступило 113 заявок из 45 городов России.
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