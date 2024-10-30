Преподаватели из Люберец стали лауреатами конкурса педагогического мастерства

Лариса Рыбицкая и Галина Булах представили на суд жюри фильм-концерт «Зимняя сказка» по музыке П. И. Чайковского «Щелкунчик». Люберецкие педагоги и младший хор «Соловушки» были награждены дипломами лауреатов I степени.

Конкурс проходил по пяти номинациям. В нём приняли участие преподаватели детских школ искусств, детских музыкальных и общеобразовательных школ, а также руководители и участники творческих коллективов клубных учреждений, домов культуры, творческих центров, студий.

Всего в этом году на фестиваль-конкурс поступило 113 заявок из 45 городов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.