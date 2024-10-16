Премия «Звезды Хайпа» пройдет 19 ноября в Москве

19 ноября в столице, в зале LIVE Арена, пройдет II Церемония награждения национальной премии блогеров «Звезды Хайпа». Мероприятие организовано радио DFM при поддержке музыкального телеканала RU.TV. На сцене выступят самые яркие, дерзкие и необычные блогеры, а также восходящие звезды российской эстрады, сообщает пресс-служба «Русского Радио».

«Звезды Хайпа» — это премия, которая перевернет представление о шоу-бизнесе. Этот необычный проект от «Русской Медиагруппы» объединяет исполнителей и блогеров, чьи песни и рилсы завоевали популярность в интернете, на радио, в хит-парадах и социальных сетях. Эти артисты не стесняются быть откровенными с аудиторией.

В 2023 году прошла первая церемония награждения «Звезд Хайпа». Эта новая музыкальная премия собрала воедино признанных лидеров российского шоу-бизнеса и начинающих исполнителей, которым «Русская Медиагруппа» помогает достучаться до миллионов слушателей.

Шоу этого года обещает быть еще более впечатляющим. Организаторы подготовили масштабную программу. Знаменитые лица из мира медиа представят более двадцати номеров, которые кардинально изменят подход к современному шоу.

Музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских отметила, что каждый год артисты получают множество различных музыкальных наград, и многим уже негде их хранить. Поэтому «Русская Медиагруппа» решила, что на «Звездах Хайпа» не будет привычных подходов. Основатель премии поделилась секретом, что их награды такие большие, что будут выше многих номинантов.