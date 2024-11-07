Премьера спектакля «Забыть Герострата» состоится в Ступине в ноябре

Спектакль от театра-студии «Мюзикл» посвящен истории Герострата, который в 356 году до нашей эры сжег храм Артемиды, одно из семи чудес света. Постановка исследует психологию человека, готового на разрушение ради сомнительной славы.

Зрители смогут перенестись в древний Эфес и стать свидетелями событий, потрясших античный мир. По задумке режиссера Дениса Беспалова, постановка сочетает классический стиль и современные театральные приемы. Спектакль обещает быть не только исторически достоверным, но и актуальным для современного зрителя.

«„Забыть Герострата“ — философское размышление о природе человеческой души, о том, что движет людьми, совершающими необъяснимые поступки. Спектакль заставляет задуматься о ценности истории, о нашем отношении к прошлому и настоящему», — обещают создатели постановки.

Спектакль будет интересен широкой аудитории, как любителям классической литературы, так и тем, кто интересуется историей. Возрастная категория: 12+.

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