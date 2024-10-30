Премьера спектакля «Эскориал» состоялась в Раменском

В основе — пьеса бельгийского драматурга Мишеля де Гильдерода «Эскориал». «Драма о средневековом короле, несчастной любви, измене, предательстве и смерти. Этот спектакль я уже ставил очень давно в Ижевске, но тогда это был абсолютно другой спектакль. Сейчас мы все изменили», — объяснил Константин Мороз.

Гельдерод написал пьесу для кукольного театра, ее текст умещается на пяти листах бумаги. Тем не менее спектакль идет час с небольшим. Режиссер добавил в постановку психоделическую музыку, световые эффекты и пластичные движения актеров, усиливающие восприятие происходящего.

В афише было заявлено, что спектакль ломает стереотипы о театре. Константин Мороз объяснил, почему: «Во-первых, мы сломали пространство. Мы сажаем зрителя на сцену. Все действие происходит в амфитеатре, которая выглядит как цирковая арена. У нас все открыто. Нет кулис, вся машинерия наружу. Мы ничего не скрываем от зрителя. Актеры работают на открытой площадке, где только один станок — лестница с троном». Режиссер подчеркнул, что это сделали умышленно, чтобы сильнее погрузить зрителя в действо.

В спектакле задействованы четыре актера. Роль короля исполнил профессиональный актер Владислав Бугаенко. «Роль очень сложная, — признался он.– Анализ и подготовка проходили очень долго. Поиск этого безумия… Это надо еще и сыграть, чтобы было реалистично. Самое тяжелое — выйти из этого состояния после репетиции…» Шута сыграл актер студии «Маски» Иван Шульженко, а эпизодические роли исполнили Наталья Пяткина и Кирилл Каравцов.

Весь реквизит готовили участники студии. Актер Владислав Бугаенко рассказал: «Мы создали эскизы, форму персонажей. В работе отталкивались от того, что это просто люди, которых различают атрибуты. Если снять шапку шута и корону короля, останутся просто люди. Поэтому и сами костюмы по концепции обезличены. Нет пышных соболиных мехов у короля и нет разноцветных нарядов у шута. Костюмы похожи на тряпичные куклы».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.