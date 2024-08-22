Песню в исполнении необычного ансамбля представят в Раменском 24 августа

Премьера новой песни в исполнении необычного ансамбля состоится в Раменском 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. Фрагментом репетиции песни, которая прозвучит в Раменском уже в эту субботу с Раменским медиацентром поделился председатель Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков.

Председатель комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков рассказал, что песню, автором которой является старший лейтенант вооруженных сил РФ в запасе, руководитель студии патриотической песни «Офицеры России» Дмитрий Лик, можно будет услышать в необычном исполнении на мероприятии, посвященном дню города Раменское. «Дело в том, что исполнит песню ансамбль, в состав которого вошли ведущие артисты Раменского округа», — отметил Андрей Толстяков. Это участник СВО Дмитрий Фадеев, лауреаты и победители различных конкурсов Александр Шеховцов, Роман Ануркин, Анна Бойчук и Ирина Колядина.

«Выражаю надежду на то, что песня произведет большое впечатление на гостей мероприятия, посвященного дню города Раменское», — подчеркнул Андрей Толстяков.

С расписанием всех мероприятий, посвященных Дню города Раменское, можно ознакомиться в афише.

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