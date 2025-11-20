Премьера музыкального спектакля «Ах, водевиль, водевиль!» состоится в Жуковском

22 и 23 ноября в 18:00 на сцене Экспериментального музыкально-драматического театра по адресу: г. о. Жуковский, ул. Лацкова, д. 2, состоится премьера музыкального спектакля «Ах, водевиль, водевиль!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Постановка создана по пьесе П. И. Григорьева «Дочь русского актера» и представляет собой яркое и остроумное воплощение лучших традиций русского водевиля. Зрителей ожидает калейдоскоп забавных ситуаций, неожиданных встреч и романтических недоразумений, где герои попадают в вихрь интриг, комических положений и веселых розыгрышей.

Музыкальные номера и искрометные диалоги спектакля, по замыслу создателей, должны вызвать улыбку даже у самого серьезного зрителя. Воссозданная атмосфера старинного театра с великолепными костюмами, зажигательными танцами и узнаваемыми мелодиями превращает каждый вечер в настоящий праздник.

Спектакль реализован в рамках Федерального проекта «Театры малых городов» при поддержке Министерства культуры Московской области и Администрации городского округа Жуковский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.