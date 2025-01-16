Премьера фильма о фестивале «Мелиховская весна» пройдет в Доме кинематографистов

20 января в Доме кинематографистов состоится премьерный показ документального фильма, посвященного одному из старейших театральных фестивалей России — международному театральному фестивалю «Мелиховская весна». Фестиваль ежегодно проходит в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодно в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» проводится международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», в котором принимают участие российские и зарубежные театры, представляющие спектакли по произведениям Антона Павловича Чехова. Концепция фестиваля — показать все разнообразие сценических трактовок произведений великого писателя. Для этого в Мелихово собираются театры из разных стран, со спектаклями абсолютно любых жанров. В афише фестиваля помимо классических постановок, можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии.

В 2024 году прошли съемки документального фильма, в который вошли фрагменты 16 спектаклей, представленных в мае 2024 года на фестивале театральными коллективами из 5 стран: Алжира, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России, а также интервью с актерами, режиссерами, организаторами и гостями — рассказы о том, как рождаются спектакли и впечатлениях участников действия по обе стороны кулис.

Режиссером и автором сценария выступила Наталья Альтера. Оператор Екатерина Ворошнина. Композитор Анна Константинова. Продюсер Елена Алексеева.

Фильм уже получил награду на Международном Стокгольмском городском кинофестивале в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

Премьера состоится 20 января 2025 года в 19:30 в Центральном Доме Кинематографистов по адресу: ул. Васильевская, 13. Показ пройдет в Белом зале.

Продолжительность фильма — 1 час.

Для участия в мероприятии зрителям необходима предварительная регистрация на сайте Дома Кино.

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