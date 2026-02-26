Представительница Одинцовского округа победила в областном конкурсе

В Подмосковье подвели итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и их сотрудниками. Отбор проводило министерство культуры и туризма Московской области. По результатам конкурса в число лучших работников вошла Анна Родионова из Одинцовского округа.

Анна Родионова возглавляет культурно-досуговый отдел МБУК «Сельский Дом культуры «Горки-10». В сфере культуры она работает 11 лет, из них пять лет — в команде СДК «Горки-10». Специалист совмещает административную деятельность с творческой работой: выступает режиссером и сценаристом, руководит театральным кружком «Играй! Живи!», организует детские программы «Летний театр» и «Праздник двора», а также крупные театрализованные постановки.

В 2025 году Анна Родионова координировала участие СДК «Горки-10» в проекте трансформации «50 «умных» Домов культуры» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.