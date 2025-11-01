Представители Подмосковья приняли участие в форуме школ креативных индустрий ЦФО

С 29 октября по 1 ноября в центре креативных индустрий «Матрешка», г. Воронеж, прошел первый форум школ креативных индустрий Центрального федерального округа. В мероприятии принимают участие учащиеся и преподаватели школ креативных индустрий Орехово-Зуева и Электростали, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего на форуме собрались представители 17 городов из 12 регионов России, включая не только Центральный федеральный округ, но и другие регионы страны: Воронеж, Старый Оскол, Белгород, Губкин, Владимир, Вологда, Курск, Липецк, Обнинск, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Тольятти и другие.

В программе форума лекции, обсуждения, стратегические сессии. Также в рамках форума состоялись презентации Школ креативных индустрий и защита проектов участников форума, посвященных Дню народного единства. Ребята показали свои работы и поделились наблюдениями и выводами, к которым они пришли в процессе создания своих креативов.

Мероприятие завершилось торжественным вручением сертификатов участникам форума и концертной программой воронежского джазового коллектива ALEXIN 5.

Форум организован с целью создать пространство для обмена опытом между педагогами, руководителями и обучающимися ШКИ, объединить участников вокруг общих ценностей и подходов к развитию креативного образования.

