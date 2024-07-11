Представители Подмосковья получили 4 номинации премии «Звезда театрала»

Опубликован лонг-лист премии «Звезда театрала», в него вошли четыре представителя Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» в десятку лучших вошел спектакль «Вий. Три ночи» режиссера Артема Бибилюрова, поставленный Ивантеевским музыкально-драматическим театром при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алена Романова вошла в номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тетя» в постановке Бориса Урецкого. В номинацию «Лучший любительский театр» попали детская театральная студия «Гримерка», которая работает при доме культуры «Пушкино» и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, премия «Звезда театрала» является одной из наиболее популярных театральных премий в России и единственной наградой в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии, а в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

В этом году «Звезда театрала» будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысяч заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов, вошедших в лонг-лист. Оно продлится до 31 августа. В результате из десяти претендентов в каждой номинации будут отобраны три. Осенью, на заключительном этапе, зрители выберут лучших. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

Проголосовать за номинантов из Московской области можно на сайте премии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.