Представителей культуры Подмосковья отметили медалью Александра Твардовского

От Московской области награды получили художественный руководитель Ивантеевского музыкально-драматического театра, заслуженный артист России Артем Бибилюров и главный режиссер Долгопрудненского театра «Город» Лаура Арутюнян.

Представители культуры Подмосковья награждены за высокий профессионализм, отличные деловые и личностные качества, инициативность, работоспособность, умелое управление работой с театральными коллективами, активное участие в общественной жизни страны и помощь новым регионам России и военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Так, Артем Сергоевич Бибилюров является автором и организатором проведения общественно-значимых проектов, поддержанных Президентским Фондом культурных инициатив, занимает активную гражданскую позицию по поддержке культурных мероприятий для военнослужащих СВО и жителей новых территорий. Он активно участвует в творческих проектах Министерства обороны РФ по поднятию духа и укреплению нравственных ориентиров военнослужащих в условиях военных действий, сопряженных с риском для жизни, и в госпиталях.

Лаура Владимировна является активным участником Федеральных проектов «Театры малых городов» и «Культура малой Родины». Она создает патриотические спектакли на историческую тематику для семейного просмотра, является добровольным участником и одним из вдохновителей проекта «Гуманитарная миссия Долгопрудненского театра «Город» на территории СВО. Часто выезжает в составе агитбригад со спектаклями для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Белгородской, Курской и Брянской областей.

Медаль Александра Твардовского — ведомственная награда Министерства культуры Российской Федерации. Ее учредили в 2025 году. Медаль носит имя Александра Твардовского — писателя-фронтовика, журналиста и военного корреспондента, автора знаменитой поэмы «Василий Теркин», которая стала символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Награда вручается деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за существенный вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

