Представитель Подмосковья поучаствовала в работе артшколы «Молодежь в культуре»

На территории арт-кластера «Таврида», Республика Крым, завершилась артшкола медиакоманды сообщества «Молодежь в культуре». В программе приняли участие 72 ответственных за контент и социальные сети молодежных советов в сфере культуры из 40 регионов России. Московскую область на этом мероприятии представила член Молодежного совета при министерстве культуры и туризма Московской области Софья Хлусова, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

На площадке артшколы участники прошли интенсивное обучение под руководством ведущих экспертов в области продвижения проектов в соцсетях. Ребята получили новые знания и практические навыки в сфере соцмедиа и коммуникаций, а также обменялись собственным опытом.

Особое внимание уделили разработке проекта сборника рекомендаций по ведению соцсетей молодежных советов в сфере культуры. В него вошли практические советы по планированию контентной работы, построению диалога с аудиторией, использованию современных инструментов продвижения, мониторингу эффективности и учету правовых аспектов ведения сообществ.

В ходе работы по подготовке проекта и его обсуждению представитель Подмосковья подчеркнула важность выработки единого подхода к медиаработе молодежных советов в сфере культуры и значимость координации усилий между регионами.

После совместной доработки со специалистами министерства культуры РФ проект будет опубликован в электронном виде и станет полезным инструментом для молодежных советов по всей стране.

Участие в подобных образовательных программах помогает Молодежному совету при министерстве культуры и туризма Московской области укреплять кадровый и творческий потенциал медиакоманды и дает новый импульс к развитию информационной работы в сфере культуры региона.

Также в рамках работы артшколы «Молодежь в культуре» Софья Хлусова приняла участие в арт-экспедиции на новую площадку арт-кластера «Таврида» — творческий поселок «Счастливцево» в Херсонской области.

Экспедиция стала важной частью программы артшколы и позволила участникам познакомиться с уникальным культурным пространством. Участники посетили новую площадку, обсудили концепцию ее развития, обменялись идеями с резидентами и внесли предложения по наполнению и перспективам творческого поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.