Предприниматель Даньшов объяснил, почему в РФ подорожают билеты на мероприятия

С 1 сентября вступили в силу унифицированные стандарты для организации и проведения развлекательных мероприятий. Одним из ключевых изменений является обязательное предварительное информирование исполнительных органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления о планируемом событии. По мнению предпринимателя, партнера музыкально-поэтических фестивалей «Лоза и муза» и «Покровский собор» Дмитрия Даньшова, это приведет к росту цен на билеты, сообщает Общественная Служба Новостей .

Даньшов отметил, что при наличии опыта и заблаговременной подготовке выполнение всех условий представляется вполне реальным для организаторов.

«Требования к проведению массовых мероприятий были всегда, последний документ их упорядочивает и четче прописывает, в чем обязательства владельца проекта, в чем обязанности организаторов мероприятия, и уточняет права и обязанности контролеров на этих мероприятиях. Чиновники хотят спать спокойнее, но билеты на мероприятия неизбежно станут дороже и хлопот у организаторов прибавится», — отметил эксперт.

Также Даньшов допустил, что в некоторых случаях организаторы предпочтут полностью отменить мероприятие из-за дополнительных обязательств.