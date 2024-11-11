Предприятие из Подмосковья стало участником фестиваля-ярмарки в Китае

С 11 по 17 ноября в Чэнду, столице провинции Сычуань (КНР), проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», который организует Российский экспортный центр. На фестивале будут показаны лучшие образцы российской продукции, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале-ярмарке «Сделано в России» представлена продукция более чем 130 российских производителей из более 30 регионов страны. У посетителей есть уникальная возможность оценить высокое качество российской продукции, принять участие в дегустациях российских продуктов и приобрести товары российских производителей.

От Московской области в выставке в том числе принимает участие предприятие народных художественных промыслов Хотьковская фабрика резных художественных изделий, которая предлагает высокохудожественные образцы резьбы по кости мамонта. Хотьковский костяной промысел появился в конце XIX века, когда в подмосковном селе Абрамцево была образована столярно-резчицкая мастерская. Здесь работали умельцы из окрестных сел, в том числе, из Хотькова. Мастерская продолжала свою деятельность и в советские годы, на ее основе в 1940 году в Хотькове была основана столярно-художественная артель. После окончания Великой Отечественной войны там же начала работу художественно-промысловая артель «Народное искусство». Впоследствии предприятия объединились в Хотьковскую фабрику резных художественных изделий. В 2013 году промысел стал активно возрождаться. Сейчас предприятие выпускает широкую линейку изделий из кости, от ювелирных украшений до высокохудожественных композиций, художники постоянно работают над обновлением ассортимента.

Сычуань — третья провинция Китая, принимающая фестиваль «Сделано в России», который уже зарекомендовал себя как событие, знакомящее китайскую публику с российской культурой и демонстрирующее разнообразие и высокое качество российских товаров. Кроме знакомства с продукцией российских производителей, рамках фестиваля-ярмарки предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа: состоится показ российских фильмов и мультфильмов, будут организованы творческие мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.