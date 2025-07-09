Праздник любви и верности объединил жителей Ленинского в Центральном парке

В Центральном парке подмосковного Ленинского городского округа состоялось праздничное мероприятие «Семья.Лето.Парк», посвященное Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было направлено на демонстрацию важности семьи в жизни каждого человека. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Сегодня, 8 июля, мы отмечаем замечательный праздник — День семьи, любви и верности! В этот особенный день желаем всем найти свои вторые половинки, создать крепкие и дружные семьи, беречь свой семейный очаг и жить в любви и согласии», — приводятся в сообщении слова солистки творческого объединения «ТарантасЪ» Дворца культуры «Видное» Татьяны Брыловой.

В пресс-службе добавили, что добрые, вечные песни в исполнении артистов творческого объединения «ТарантасЪ» и зажигательные танцы хореографического ансамбля «Видновчаночка» стали настоящим подарком для жителей и гостей города Видное. Атмосферу праздника дополняла ярмарка, где красовались уникальные изделия ручной работы — вязаные игрушки и украшения. Рядом раскинулась стена историй, позволившая каждому поделиться сокровенными мыслями и теплыми словами.

Напомним, что всего в парках, библиотеках, других учреждениях культуры и на открытых площадках Ленинского округа в различных территориях провели порядка 40 тематических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.