Праздничный концерт состоялся в Химках в честь Дня защитника Отечества

В Доме культуры «Лунево» в Химках провели праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Жители увидели яркие выступления творческих коллективов. В мероприятии приняли участие более 100 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогие защитники нашей Родины, благодарим вас за мирное небо и возможность с надеждой смотреть в будущее! Выражаю глубокое уважение и признательность тем, кто защищает нашу страну, как с оружием в руках, так и в повседневной жизни», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В рамках праздничной программы гостям рассказали об истории возникновения Дня защитника Отечества. Участники мероприятия также обсудили подвиги наших предков и героизм современных военнослужащих.

Кроме того, творческие коллективы Дома культуры «Лунево» порадовали зрителей песнями и хореографическими номерами, воспевающими любовь к Родине.

«Подобные концерты помогают нам помнить историю и чувствовать связь с прошлыми поколениями. Они вызывают гордость за страну и напоминают, что защита Родины важна для каждого из нас», — отметила директор ДК «Лунево» Олеся Кузьмина.

Депутат Совета депутатов Глеб Демченко напомнил, что в Химках с июля прошлого года реализуют масштабную патриотическую программу. Она направлена на повышение интереса жителей к истории России и сохранение памяти о героизме наших соотечественников.

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