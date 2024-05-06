Праздничная программа к 85-летнему юбилею ВДНХ стартует 8 мая

«За 85 дней до дня рождения ВДНХ москвичей и туристов начнут знакомить с историей, достопримечательностями и знаковыми площадками комплекса. Гостей ждут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятия пройдут в музеях и на территории выставки. Они будут каждые 10 дней вплоть до 27 июля.

8 мая в музее ВДНХ состояться тематические прогулки «Начало начал», на которых можно будет узнать об основных этапах создания и развития комплекса, посмотреть архивные снимки и видеоматериалы. Еще остаются экскурсии «От республиканского павильона до музея „Слово“: история в деталях, и по центру „Космонавтика и авиация“.

Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Пресс-служба ВДНХ

18 мая в музее славянской письменности «Слово» для гостей проведут экскурсии «85 лет: основные вехи и реформы развития языка и письменности», а в центре «Космонавтика и авиация» — лекция-викторина «Что вы знаете о „Космосе“ на ВДНХ?».

28 мая можно прогуляться по территории выставки с экскурсоводами и узнать историю ВДНХ с момента ее основания до закрытия и консервации в годы ВОВ. В музее славянской письменности «Слово» организуют мастер-классы по изготовлению открыток с использованием элементов каллиграфии, а в центре «Космонавтика и авиация» лекторы поведают об известных личностях в отрасли.