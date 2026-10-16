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Православный Tinder появился в России

Культура

В России запустили приложение «Азбука верности», которое называют «православным Tinder».

Сервис был разработан специально для верующих. Благодаря ему православные смогут найти вторую половинку и новых друзей.

В приложении «Азбука верности» представлены анкеты участников. В них они рассказывают о возрасте, увлечениях, а также о своей духовной жизни.

Также на сайте представлены молитвы, церковный календарь и даже тест на знание православия.

Сервис ранее предложили в качестве альтернативы ушедшему из РФ Tinder.

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