Правительство Подмосковья поучаствовало в презентации наццентра «Россия»

С 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в Москве работала международная выставка-форум «Россия», где были представлены лучшие достижения регионов нашей страны. Чтобы сохранить наследие выставки-форума «Россия» и дать возможность большему количеству граждан узнать об истории, традициях и достижениях российских регионов, было решено создать Национальный центр «Россия», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка пользовалась огромным успехом у жителей и гостей столицы. За девять месяцев ее работы выставку посетили 18,5 млн человек.

Планируется сохранить уникальный проект и сделать его доступным для всех желающих.

В соответствии с распоряжением президента РФ В. В. Путина от 1 июля 2024 года «О создании наццентра «Россия» на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» готовится открытие наццентра «Россия» — площадки для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

8 ноября 2024 года в «Экспоцентре» состоялась презентация Национального центра «Россия», на которой побывали представители правительства Московской области: зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Они приняли участие в презентации, а также поучаствовали в обзорной экскурсии по площадкам Национального центра «Россия».

«Национальный центр «Россия» станет ключевой платформой для демонстрации достижений нашей области. Мы уверены, что центр не только укрепит национальную идентичность, но и привлечет внимание к уникальным проектам нашего региона», — отметил Хайкин.

Уже определены тематические программы, соответствующие реализации национальных приоритетов страны, и распределены на три календарных года с 2025 по 2027 гг., в течение которых планируется организация временных экспозиций и проведение событийной программы Национального центра.

«Международная выставка-форум «Россия», помимо достижений в сфере промышленности и технологий, наглядно показала обширный туристический потенциал нашей страны. На территории Московской области расположено множество объектов культурного наследия, старинных усадеб, исторических, краеведческих и художественных музеев, театров, ежегодно проводятся фестивали искусств, выставки, в которых принимают участие лучшие музеи страны. Активно развивается новое направление–гастрономический туризм. Богатые культурные традиции региона привлекают множество туристов не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Национальный центр «Россия» принимает эстафету у Международной выставки-форума «Россия» и предоставляет регионам площадку для демонстрации лучшего, что наработано годами во всех сферах деятельности. И я уверен, что регионы воспользуются этой возможностью, чтобы ярко и убедительно рассказать о себе», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Основным форматом участия субъектов РФ в работе Национального центра «Россия» предлагается проведение презентации региона (экспозиция и программы о перспективах развития, реализация национальных приоритетов и целей, презентации лучших практик и др.), с участием представителей власти, государственных корпораций, общественных организаций и других институтов развития.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.