Прах испанского режиссера Гутьерреса по завещанию захоронят в подмосковном Мелихове

Год назад, 22 июня 2024 года, ушел из жизни Анхель Хорхе Гутьеррес Рамирес, знаменитый советский и испанский театральный режиссер, педагог, актер и большой почитатель А. П. Чехова. В своем завещании «русский испанец», как его называли, выразил желание, чтобы часть его праха погребли в Испании, а вторую часть — на русской земле, в Мелихове, где он многократно бывал. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Россия — моя земля, и я больше русский человек, нежели испанец. Вся моя жизнь и творчество неразрывно связаны с великим российским искусством», — часто говорил Гутьеррес.

Спустя год после кончины, 22 июня 2025 года в 12:30, на территории Мелиховского кладбища состоится захоронение праха мастера.

В церемонии примут участие народный артист России, кинорежиссер, писатель, поэт, телеведущий, депутат Госдумы, председатель «Культурного фронта России» Николай Бурляев, представители администрации округа Чехов, структурное подразделение Подольской епархии Русской православной церкви «Чеховское благочиние», родственники, ученики режиссера и коллектив Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Анхель Гутьеррес очень любил Россию, Чехова и активно занимался популяризацией русской литературы в Испании. Он много сделал для укрепления связей между двумя странами в сфере культуры и создал мадридский Камерный театр имени А. П. Чехова.

В Мелихове Анхель Гутьеррес был частым и очень желанным гостем. Вместе с труппой Камерного театра он пять раз участвовал в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», а в 2017 году, в год своего 85-летия, режиссер провел в музее творческую встречу.

Анхель Гутьеррес был одним из тех испанских детей, которых родители в конце тридцатых годов прошлого века отправили в СССР, чтобы спасти от гражданской войны. В октябре 1937 года 6-летний Анхель и его сестра в числе других малышей были отправлены для эвакуации в Советский Союз.

Детство, юность и большая часть взрослой жизни режиссера прошли в СССР, здесь он познакомился с русской литературой и буквально влюбился в произведения А. П. Чехова. В 1948 году он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа на курс народного артиста РСФСР Андрея Михайловича Лобанова, практику проходил в Московском академическом художественном театре (МХАТе), а после окончания вуза получил приглашение сразу от нескольких театров, но предпочтение отдал Таганрогскому драматическому театру им. А. П. Чехова.

В 1956 году Гутьеррес вернулся в ГИТИС, но уже в качестве преподавателя, и в течение 18 лет обучал студентов актерскому мастерству на режиссерском и актерском факультетах.

С 1958 по 1967 года Анхель был режиссером в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», а мечта снять кинофильмы об испанских детях в Советском Союзе и Дон Кихоте привела его на Высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Так Гутьеррес попал в мастерскую Михаила Ромма, где учился у таких мэтров как Юлий Райзман и Сергей Герасимов, сокурсниками Анхеля были Глеб Панфилов и Василий Ливанов.

Среди друзей и коллег Гутьерреса было много знаменитостей отечественного театра и кино. Особая дружба связывала его с Юрием Любимовым. Мало кто знает, но Гутьеррес стоял у истоков создания легендарного Театра на Таганке.

В 1974 году Анхель Гутьеррес вернулся в Испанию, где создал Камерный театр имени Чехова и Школу театрального искусства в Мадриде. Есть мнение, что Гутьеррес поставил самое большое количество спектаклей по произведениям А. П. Чехова. Также он более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде.

В 2008 году Анхель Гутьеррес был награжден Орденом Дружбы «За большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом», а в 2021 году получил гражданство РФ.

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