Прапраправнучатый племянник великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, Денис фон Мекк, в интервью РИА Новости выразил сожаление по поводу попыток «отмены» русской культуры в некоторых западных странах.

«Я отношусь к подобным вещам с большим сожалением. На мой взгляд, они показывают невоспитанность и некультурность тех людей, которые принимают такие решения», — заявил потомок композитора.

По его словам, проникновение с проектами, связанными с русским культурным наследием, в государственные институты — библиотеки, театры и учебные заведения — за рубежом сейчас практически невозможно.

Однако фон Мекк подчеркнул, что продолжает активно противостоять этой тенденции через народную дипломатию и личные связи.

«Народная дипломатия тем и хороша, что благодаря личным связям в разных странах удается вести просветительскую деятельность, говорить о великой русской культуре и о положении дел в современной России», — отметил он.

За последние три года ему удалось выступить примерно в 30 городах по всему миру, включая США, где с помощью как русскоязычной диаспоры, так и американцев, интересующихся Россией, проводятся встречи и лекции о ее культурном наследии. Таким образом, несмотря на официальные сложности, просветительская работа продолжается на неформальном уровне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.