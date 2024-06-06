Поступила 21 тыс заявок на проведение мероприятий на фестивале «Лето в Москве»

С начала работы сервиса бронирования было принято свыше 21 тыс. заявок на проведение мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она рассказала, что любой житель Москвы может провести на фестивале мероприятие: мастер-класс, концерт, экскурсию или тренировку.

«Также приглашаем присоединиться к проекту столичные учреждения, представителей бизнеса и некоммерческих организаций. Сейчас для бронирования доступно более 450 площадок в парках, скверах, усадьбах, на набережных и бульварах», — заявила Сергунина.

Подать заявку можно на официальном сайте до 3 сентября. Для подбора подходящей локации есть специальные фильтры. Каталог содержит краткое описание каждого места, указаны в том числе его площадь и вместимость.

Как только заявка будет зарегистрирована и одобрена, анонс мероприятия появится в общей афише фестиваля.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» охватил все округа столицы, он завершится 8 сентября. В нем объединены уже известные москвичам события и новые мероприятия.

Для того чтобы выбрать мероприятие по душе, нужно указать желаемую дату, район и тип активности. Посещение большинства мероприятий свободное, на ряд из них надо заранее зарегистрироваться или приобрести билеты.