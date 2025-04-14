Поставил знак равенства: блогер сравнил Пашу Техника и Виктора Цоя

Стас «Ай, как просто!»: Паша Техник и Виктор Цой были данностью времени

Блогер Стас «Ай, как просто!» заявил, что для него творчество рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) и известного позднесоветского рок-музыканта Виктора Цоя равнозначно.

«Это абсолютно равнозначные персонажи, просто музыка Цоя, считается, больше претендует на звание искусства. Если Виктор Цой при всем своем таланте изначально подражал группе The Cure и брал постпанк на вооружение, то Паша Техник брал постмодерн.То есть они оба не претендовали на высокое искусство и были данностью времени», — сказал блогер в эфире радио Sputnik.

По его словам, Цой олицетворял поколение эпохи перестройки, не понимающее свое будущее, а Паша Техник был представителем молодежи, которая не знает, к чему стремиться, не понимает собственных желаний.

Рэпер Паша техник умер в результате легочной инфекции в Таиланде 4 апреля. Через несколько дней в Москве на Арбате поверх граффити Цоя кто-то сделал надпись «Техник», позже ее закрасили.