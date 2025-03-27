Посетители шатурского парка могут сделать фото в селфиматах

Несколько аппаратов с возможностью сделать моментальные снимки установили на территории городского парка им. Гагарина в Шатуре. Получить фото может любой желающий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы заключили договор на предоставление в аренду двух участков под селфиматы. Уверены, что фотобудки будут пользоваться спросом среди наших гостей. Ведь сейчас люди часто фотографируются на телефон, но редко кто распечатывает фотоснимки. А тут можно сразу получить фотокарточку, чтобы затем вставить ее в красивую рамочку», — рассказали представители объединенной дирекции парков м. о. Шатура.

Селфиматы расположены в живописных уголках парка. Для удобства посетителей они находятся рядом с пешеходными дорожками. Для современных подростков, которые привыкли к цифровому формату снимков, бумажные фото станут ярким явлением. Туристы и гости Шатуры смогут забрать с собой моментальное фото на память.

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