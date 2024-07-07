Мытищинцев приглашают посетить выставку народного художника России

Экспозиция приурочена к 60-летнему юбилею автора. Виктор Шилов, отвечая на вопрос, что объединяет работы, собранные в этой экспозиции, отмечает, что это любовь.

«Любовь к Родине, к матери, к людям, к природе…. Одна из моих самых любимых картин называется „Благословление“, она посвящена моей маме. Это очень актуально в Год семьи. Я был десятым ребенком в семье и благодарен матери за ее заботу и тепло. В жизни человека все начинается с родителей и все, что в нас есть хорошего, это благодаря их стараниям», — сказал он.

Искусствовед департамента культурного наследия г. Москва Юрий Бирюков, характеризуя творчество художника, отмечал, что в своем творчестве он опирается на бесценный опыт великих мастеров прошлого.

«Что позволяет ему создавать произведения высочайшего художественного уровня, являющиеся образцами портретной и исторической живописи», — отметил он.

На открытии выставки Виктору Шилову вручили Благодарность главы городского округа Мытищи за вклад в развитие культуры и искусства на территории округа. Выставка будет работать по 25 августа. Мытищинский историко-художественный музей, ул. Мира, д. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.