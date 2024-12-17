Посещение новогодней елки в Историческом музее организовали для детей семей участников СВО

Праздничное мероприятие «Новый год в Историческом музее» прошло 17 декабря по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и Государственного исторического музея при поддержке Министерства культуры РФ и «Женского движения Единой России», передает пресс-служба партии.

Культурно-развлекательную программу посетили более 100 детей из семей участников специальной военной операции Московской области

Региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова отметила, что праздничное мероприятие в историческом музее для детей участников СВО проводится уже второй год подряд.

«Сегодня в этих стенах с богатой историей более 100 детей и 50 родителей. В прошлом году я обратилась в Минкульт РФ с предложением о проведении такого доброго предновогоднего мероприятия, и они с радостью откликнулись. В этом году мы решили повторить этот опыт. На мой взгляд такой семейный досуг — это значительная поддержка для близких и родныхтех, кто ждёт своих отцов, мужей и сыновей с СВО. Это отдых для души и развлечение для детей, а также возможность познакомиться с потрясающей экспозицией, отражающей историю нашей Родины. Мы проводили и будем проводить подобные досуговые мероприятия для семей наших бойцов и дальше, ведь мы видим в этом потребность и большой отклик», — сказала она.

В Подмосковье в рамках «Женского движения Единой России» проводится целый ряд мероприятий по поддержке бойцов спецоперации и членов их семей. Для них организуются православные гостиные. Участвуют активисты «Женского движения» и в подготовке мероприятий по социокультурной реабилитации военнослужащих.

«Недавно была организована экскурсия в Третьяковскую галерею. Бойцы сами выразили огромное желание посетить это место, а мы в свою очередь предоставили им возможность и специализированный транспорт. Социально-культурная реабилитация очень важна как для самих героев, так и для их семей», — поделилась Ксения Мишонова.

В Историческом музее для детей была организована экскурсия в формате театрализованного представления, викторина на знание истории России, а также мастер-класс по изготовлению новогодних гирлянд.

Участник специальной военной операции, старший сержант Леонид Соболев, несмотря на инвалидность и сложности при ходьбе, приехал на новогоднюю елку вместе со своей дочерью.

По словам социального координатора Фонда «Защитники Отечества» в Балашихе, супруги погибшего бойца Натальи Махониной, подобные мероприятия помогают женам, мамам и детям участников специальной военной операции отвлечься от плохих мыслей и получить заряд позитива и энергии.

В завершении познавательной программы ребят поздравили с наступающим Новым годом Дедушка Мороз и Снегурочка и вручили сладкие подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.