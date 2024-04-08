Портреты героев Крымской операции появились на улицах Севастополя

Фотовыставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации, открылась на фасадах Дома офицеров Черноморского флота в Севастополе 7 апреля. Ее подготовил Дом офицеров ЧФ при сотрудничестве с газетой «Вечерняя Москва» и поддержке Музея героической обороны и освобождения Севастополя, сообщается на сайте издания.

Выставка рассказывает о героях Крымской стратегической наступательной операции 1944 года, советских воинских частях и соединениях. На фотовыставке также представлены моряки Черноморского флота, сыгравшие решающую роль в Победе и освобождении города-героя Севастополя.

На фотоплакатах показаны портреты героев-освободителей, участвовавших в Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая. Эта операция была проведена войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армией совместно с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.

Цель выставки — формирование общего культурного пространства и создание условий для доступа к культурным и информационным ценностям. Она также направлена на укрепление патриотического настроения у жителей и гостей Севастополя. Лица советских воинов, освободивших Крым и Севастополь, смотрят на жителей и гостей города взглядом победителей, которые сокрушили нацистскую Германию и мировой фашизм.

Выставка «Окна Победы» имеет особую важность, так как воины армии и флота России продолжают традицию победы над врагом.