Порядка 600 человек посетили фестиваль «Вкусные истории» в Подмосковье

В парке культуры и отдыха «Победа» в Талдомском городском округе 10 июля прошел гастрономический фестиваль «Вкусные истории». Его посетили около 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие предоставило возможность насладиться вкусной едой и провести время на свежем воздухе. Программа включала множество интересных мероприятий для всей семьи. Гости приняли участие в мастер-классах по кулинарии, предназначенных как для детей, так и для взрослых. Также состоялась презентация готовых блюд, где участники могли не только узнать секреты их приготовления, но и продегустировать представленные кулинарные шедевры.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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