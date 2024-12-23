Порядка 500 человек посетили праздник «Зимние рекорды» в Подольских парках

Порядка 500 человек посетили областной праздник «Зимние рекоралды» в двух парках Подольска, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Порядка 500 человек посетили областной праздник «Зимние рекорды» в Подольских парках.

Праздничное мероприятие в парке имени Виктора Талалихина началось с показательного выступления фигуристов спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь». Также любители зимнего спорта могли увидеть мастер-класс по хоккею от подольских «Витязей». Группа «Радость движения» провела для гостей парка спортивную зарядку.Также организаторы представили фотовыставку «Олимпийские чемпионы».

Нелавно в парке Талалихина установили новую фотобудку. Она оснащена современным оборудованием, что позволяет получать качественные и красочные снимки. На празднике можно было сделать как фото в моменте, так и распечатать уже готовые из галереи телефона.

Детский парк также подготовил активности для подольчан. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по карате и посетить ярмарку. Для маленьких жителей провели спортивную интерактивную программу и научили их делать медальки из бумаги.

Всего в 80 парках Подмосковья прошло спортивное общеобластное мероприятие «Зимние рекорды». Посетители в этот день могли могут принять участие в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта, а также фан-встречах с профессиональными спортсменами

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.