Порядка 50 тыс зрителей увидели ледовые спектакли со знаменитыми фигуристами

С 1 по 8 января ледовые представления от Татьяны Навки и Ильи Авербуха посмотрели 49,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В разных муниципалитетах региона за первые дни нового года состоялось 13 показов. Представления прошли в Подольске, Истре, Долгопрудном, Королеве, Можайске, Красногорске, Люберцах, Балашихе, Чехове, Домодедове, Одинцове и других муниципалитетах.

Зрители увидели представление «Новогодний самовар» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева и ледовый спектакль Ильи Авербуха «Чемпионы». Самыми посещаемыми стали спектакли, которые прошли в Истре (6,5 тыс. зрителей), в Балашихе (5,5 тыс. зрителей) и Королеве (5 тысяч зрителей).

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что заключительные показы состоятся в воскресенье, 12 января. Спектакль «Чемпионы» от Ильи Авербуха с участием звезд мирового и российского фигурного катания, а также участников проекта «Народный ледниковый» пройдут в городах Дзержинский и Коломна. Начало в 16:00 и в 19:30 соответственно.

В расписании возможны изменения. За актуальной информацией следите на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru, а также на сайтах и в соцсетях администраций городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.