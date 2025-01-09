Порядка 3,5 тыс зрителей посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на территории Мисайловской школы прошло гала-шоу «Чемпионы» знаменитого фигуриста Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания. На мероприятии присутствовали около 3,5 тыс. зрителей, которые смогли насладиться ярким и незабываемым представлением, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодарю организаторов и участников шоу за прекрасное выступление, которое превратило этот зимний вечер в настоящий праздник. Наши жители смогли насладиться самым настоящим театральным представлением на льду — музыкальные номера с впечатляющими элементами, от которых захватывает дух. Яркие костюмы, выразительные спецэффекты и мастерство фигуристов создали поистине волшебное зрелище, оставившее массу впечатлений», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ледовое шоу торжественно открыли глава Ленинского округа Станислав Каторов и известный чемпион мира и Европы Илья Авербух. В числе участников мероприятия выступили такие знаменитые фигуристы, как Матвей Ветлугин, Мария Голубева, Алексей Усков, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, а также другие звезды фигурного катания.

Подобные представления организуются в муниципалитете уже четвертый год, начиная с момента открытия сезонных катков с искусственным покрытием. В 2021 году шоу проходило на стадионе Видновской школы № 10, в 2022 — Мисайловской школы № 1 в микрорайоне «Пригород Лесное», в 2023 году в рабочем поселке Боброво.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.