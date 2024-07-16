Порядка 2 тыс человек посетили фестиваль «Медленное ремесло» в Подмосковье

В ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе завершился фестиваль ремесленников «Медленное ремесло». Его посетили порядка 2 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Целью фестиваля является сохранение и развитие традиционных народных ремесел, а также осуществление преемственности культурных традиций. При этом проект обращает внимание участников на вопросы развития традиционных народных ремесел и историко-культурному наследию России.

Для гостей в течение дня работало творческое пространство, где 45 мастеров со всей России продемонстрировали свои навыки в разных направлениях ремесла. Посетителей познакомили с особенностями работы кузнечного и гончарного ремесла, росписи по дереву и традиционной росписи матрешки, ткачества, прядения и других народных ремесел. Помимо этого, всем желающим предоставили возможность освоить некоторые навыки народных ремесел.

Мероприятие прошло при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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