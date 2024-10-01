Порядка 13 тыс человек посетили биеннале визуальных искусств в Подмосковье

В Серпуховском историко-художественном музее завершилась биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард». Ее посетили почти 13 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта было проведено 40 мероприятий. Для гостей подготовили творческую лабораторию, лекции, мастер-классы, кинопоказы и финисаж. Основным событием стала выставка «Авангард: мастерская будущего», где представили работы признанных мастеров русского авангарда из коллекции Серпуховского музея и работы современных авторов. Отдельная линия была посвящена авангарду в дизайне: от фарфоровых изделий Алексея Сотникова и Сергея Чехонина до стульев по эскизам Александра Родченко и платьев, созданных Варварой Степановой.

Образовательная программа включала лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни, в том числе на архитектуру, моду, литературу, медиа и рекламу. В число спикеров вошли известные журналисты, художники и эксперты. Каждую субботу гости могли посетить кинопоказы, на которых воспроизводили классическое и молодое авторское кино, а также мастер-классы с художниками и мастерами: живопись и графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другое.

Спецпроектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова.

Поддержку проекту оказали Московский музей дизайна, Энциклопедия русского авангарда, Art Visioner Foundatoin, проект Граффити-Азбука, Фонд Ruarts, галерея Марины Гисич, Галерея 11.12, ЕКАртБюро, ГУМ-Red-Line и BoscoVesna.

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