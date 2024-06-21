Порядка 100 часов активностей подготовили для гостей фестиваля «Мороженое и сладости»

Гостей фестиваля «Мороженое и сладости», который проходит в этом году на Тверском бульваре в рамках «Лета в Москве», ждет порядка 100 часов мастер-классов и других активностей, рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

21 июня с 12:00 до 15:00 в арт-студии гости будут осваивать технологию изготовления эскимо. 22 июня с 12:00 научатся писать натюрморт, с 15:00 — готовить лакомство в технике повторяющихся узоров. 23 июня с 15:00 в арт-студии будут смешивать ягодный коктейль.

22 и 23 июня с 12:00 в креативной мастерской пройдет самер-пати.

21 июня в 14:00 гостей на площадке «Мороженого и сладостей» научат движениям хип-хопа. 22 июня в 17:00 все желающие смогут освоить основные шаги сальсы, а 23 июня в 16:00 начнется урок бачаты.

21 июня с 16:00, 22 и 23 июня с 14:00 гостей площадки научат готовить варенье.

21 июня с 15:00, 22 и 23 июня с 12:00 в Мастерской дизайна гости смогут украсить стразами прозрачную подставку для мороженого, расписать в правильных тонах баночку для варенья Незнайки, создать дизайн в стиле Третьей планеты для Алисы Селезневой, а еще придумать оформление для электронных наручных часов и браслетов.

Подробности представлены на сайте уличных городских мероприятий «Московские сезоны».