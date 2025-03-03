Порядка 1 тыс человек отпраздновали Масленицу в парке Серебряных Прудов

Ярко и весело встретили весну в парке «Серебряный» в минувшее воскресенье. В этот день для гостей парка была подготовлена праздничная программа «Солнечная Масленица», сообщает пресс-служба администрации Серебряных Прудов.

Аромат свежеиспеченных блинов манил к палаткам с угощениями, где каждый хотел отведать символ уходящей зимы и приближающегося тепла.

На главной сцене развернулось красочное представление. Артисты в ярких костюмах пели народные песни и развлекали публику задорными шутками. Дети с удовольствием участвовали в веселых конкурсах и играх, получая за победу сладкие призы. В рамках праздника был проведен мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы. Участники, как взрослые, так и дети, с энтузиазмом осваивали традиционные техники создания обрядовой куклы. Под руководством опытных мастеров, каждый смог создать свою уникальную куклу, используя натуральные материалы: солому, лен, нитки и лоскутки ткани.

Не обошлось и без традиционного сжигания чучела Масленицы, символизирующего прощание с зимой и надежду на скорое наступление весны. Яркое пламя взметнулось в небо, унося с собой все печали и невзгоды. Праздник удался на славу, оставив после себя море положительных эмоций и хорошее настроение.

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