Популярный в 90-е певец Андрей Губин возвращается на сцену

Российский эстрадный певец, композитор и автор песен Андрей Губин вернется на сцену впервые за 19 лет. Звезда 90-х приедет 23 августа в Сочи на свой творческий вечер в рамках фестиваля «Новая волна», сообщает Mash .

В близком окружении Губина рассказали, что первые мысли появиться на «Песне года» появились у музыканта еще в 2022 году. Последние 15 лет певец страдает неврологическим заболеванием, которое негативно сказалось на мимике и диции. В связи с этим Губин стесняется своей внешности.

По словам организаторов фестиваля, 23 августа в Сочи состоится творческий вечер Андрея Губина. В настоящее время артист подтвердил, что будет присутствовать на мероприятии и даже согласился спеть один из своих хитов.

«Ночь», «Лиза», «Такие девушки как звезды», «Зима-холода» и другие композиции исполнят такие популярные исполнители, как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Артур Пирожков и т. д. Ведущими творческого вечера станут Александр Ревва и Александра Ребенок.