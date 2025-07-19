Популярный блогер из США IShowSpeed посетит Россию и поедет в тур по городам

Блогер из США IShowSpeed (Даррен Уоткинс-младший), у которого более 38 млн подписчиков в запрещенной соцсети и 41,4 млн в TikTok, собирается посетить РФ. Поездка может произойти в августе, сообщает SHOT .

Инфлюенсер обсуждает способы прилететь в РФ. Пока блогер ездит по Польше в рамках европейского тура.

В июле IShowSpeed посетил почти всю Восточную Европу. Ему осталось приехать только в РФ и Азию.

Уоткинсу-младшему предлагают два маршрута для поездки по России. Он может путешествовать от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Оттуда проще отправиться в Азию в такое же турне.

Обсуждаются встречи с блогерами из РФ. До этого стример говорил, что хочет посетить Россию и ряд городов.