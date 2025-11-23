Популярного блогера Хизу задержали в аэропорту Дубая в ОАЭ

Популярного блогера-миллионника Хизу (Хизри Зарипова) задержали в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. У него забрали смартфон и запретили покидать территорию государства, сообщает « 112 » со ссылкой на пост звезды.

Хиза поделился, что летел в Доху на турнир UFC. В Дубае должна была пройти пересадка.

Зарипова задержали в аэропорту и отвезли в отделение. Хиза не понял, за что с ним так обошлись.

Зарипов сидел два года в колонии. Он был задержан в 2022 году за мошенничество. Фигурантами дела были несколько человек, в том числе блогеры. Одну из участниц схемы объявили в розыск.

Хиза стал популярен, благодаря пранкам и неоднозначным розыгрышам. При этом неизвестно, правда ли Зарипова задержали или же это шутка от блогера.

