Популярного блогера Хизу задержали в аэропорту Дубая в ОАЭ
Фото - © соцсети
Популярного блогера-миллионника Хизу (Хизри Зарипова) задержали в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. У него забрали смартфон и запретили покидать территорию государства, сообщает «112» со ссылкой на пост звезды.
Хиза поделился, что летел в Доху на турнир UFC. В Дубае должна была пройти пересадка.
Зарипова задержали в аэропорту и отвезли в отделение. Хиза не понял, за что с ним так обошлись.
Зарипов сидел два года в колонии. Он был задержан в 2022 году за мошенничество. Фигурантами дела были несколько человек, в том числе блогеры. Одну из участниц схемы объявили в розыск.
Хиза стал популярен, благодаря пранкам и неоднозначным розыгрышам. При этом неизвестно, правда ли Зарипова задержали или же это шутка от блогера.
