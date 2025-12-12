«Понравится всем»: продюсер рассказал о новогоднем шоу в Петербурге

Продюсер и шоумен Сергей Нетиевский заявил, что новогоднее представление «Елка телеканала „Мульт“», которое пройдет 2–6 января в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» обещает понравиться всем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Уже три года мы показываем наше грандиозное шоу в разных городах, восторженных отзывов — 99%. В Петербурге мы создали специальный продакшен, с полностью питерской командой. Я уверен, что шоу понравится и детям, и взрослым! В постановке задействованы более 50 артистов, 30 ростовых кукол любимых мультперсонажей — Баба Яга, Царевна, Лунтик, Синий Трактор, котенок Котэ и множество других», — сказал продюсер.

По его словам, на маленьких и взрослых зрителей большое впечатление могут произвести динамичные видеофоны во всю стену и музыкальное оформление, большие надувные персонажи и яркие фантазийные костюмы актеров.

Шоу отличается поучительным и захватывающим сюжетом: оно собрало в один набор мюзикл, классический спектакль и даже цирк.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.