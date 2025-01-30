Помним о блокаде: представлен проект о работе Эрмитажа в годы ВОВ

«Мы помним о блокаде всегда. Вчитываемся, как вели себя люди в то время, вспоминаем, как научные конференции передавались через кольцо блокады. И эта память для нас — абсолютная современность, живой разговор», — заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, в музее повсюду можно встретить знаки, напоминающие о днях войны: места падения снарядов и рисунки художников, работавших в осажденном городе, а также уникальные документы военного времени.

Экспозиция будет состоять из 6 частей, которые расположат в хронологическом порядке: «Эвакуация», «Жизнь в бомбоубежище», «Блокадное небо», «Не трогай мои чертежи!», «Жизнь восстанавливается», «Эрмитаж открыт!». В бывшем бомбоубежище будут проводить экскурсию, посвященную эвакуации, работе оставшихся в блокадном Ленинграде сотрудников музея и сохранению бесценных предметов искусства.