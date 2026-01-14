Пользователи VK посмотрели рекордное число контента на новогодних праздниках

Во время новогодних праздников отмечался повышенный интерес пользователей к видеоконтенту, зафиксирован рекордный суточный показатель просмотров клипов, выросла активность в сфере онлайн-знакомств, наблюдался интерес к совершению покупок и увеличилась поддержка создателей оригинального контента посредством VK Donut. Среди наиболее востребованного контента оказался просмотр классических советских кинолент, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Девчата», сообщает пресс-служба VK.

Что смотрели чаще всего

Общая продолжительность просмотра VK Видео в праздничные дни увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Десятое января стало самым активным днем с 4,1 миллиардами минут просмотра. Почти половина от общего времени просмотра пришлась на телевизионные устройства.

Наибольшей популярностью у зрителей пользовались фильмы, сериалы, контент для детей и юмористические передачи. Среди развлекательных шоу лидировали финал проекта «Звезды 2» и реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». В категории детского контента неизменным лидером остается мультсериал «Три кота», за которым следуют специальные новогодние подборки анимационных фильмов.

Тренды и поддержка авторов

Контент, посвященный хобби, развлечениям и путешествиям, собрал 32 миллиарда просмотров в ленте. Наиболее популярными форматами в праздничные дни стали истории и клипы.

VK Клипы установили новый суточный рекорд — 3,5 миллиардов просмотров. В тренды вышли хештеги #праздничныйобраз и #новогоднийгород. Самыми популярными музыкальными композициями стали «Под Новый Год» (Betsy и Ded M), «Кабы не было зимы» (MIA BOYKA) и «Чудеса» (IOWA) — клипы с этими песнями набрали 647 миллионов просмотров.

В разделе историй количество авторов увеличилось в полтора раза, а число опубликованных материалов возросло почти вдвое. За праздничные дни создатели контента заработали 100 миллионов рублей с помощью VK Donut, что на 50% больше, чем в прошлом году. Лидирующие позиции по объему полученных средств заняли образовательные и благотворительные проекты, а также нишевые сообщества, охватывающие различные темы, от кулинарии и культуры Азии до блогов о тру-крайме.

Онлайн-шопинг и новые знакомства

Пользователи активно совершали покупки товаров через шопсы — публикации с карточками товаров, позволяющие заказать продукцию непосредственно в социальной сети. Количество просмотров контента, связанного с товарами, в период выходных увеличилось в два раза по сравнению с неделей, предшествовавшей праздникам. Самыми дорогими покупками стали смартфоны и телевизоры, а наиболее популярными категориями товаров оказались товары для красоты и здоровья, дома и дачи, а также продукты питания. Среди самых востребованных продуктов: тинты для губ, термосы, светящиеся шары для детей, электрошвабры, хайлайтеры для лица и пудры.

В период праздников увеличилась активность в VK Знакомствах: количество новых регистраций выросло на 70%, а интенсивность общения между пользователями увеличилась на 15%. Пользователи стали чаще заводить знакомства, основываясь на общих интересах: в два раза увеличилось количество реакций на профили творческих личностей, ценителей эстетики и любителей домашних животных.

