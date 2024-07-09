Пользователи ОК увидят эксклюзивную трансляцию «Славянского базара в Витебске»

сегодня в 10:00

Фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в эксклюзивном порядке будут транслировать в «Одноклассниках», об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Пользователи Сети в режиме реального времени смогут посмотреть церемонию открытия мероприятия, а также гала-концерт. Трансляция будет идти в официальной группе мероприятия «Славянский базар в Витебске».

Желающие также смогут посмотреть эфиры с Международного конкурса исполнителей эстрадной песни, Международного детского музыкального конкурса, жеребьевки и пресс-конференций.

Ежегодно за фестивалем искусств в ОК следят миллионы пользователей. В этом году на мероприятии выступят Григорий Лепс, Дима Билан, Ани Лорак и другие знаменитые исполнители и музыкальные коллективы.