Пользователи Одноклассников послушают аутентичные сказки коренных народов России

Социальная сеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ» презентовали проект «Как в сказке». Старт назначен на 9 августа. Программа включит в себя 15 сказок, демонстрирующих самобытность различных народов России, а также карточки, посвященные их культуре и традициям, сообщает пресс-служба OK.

Приуроченный ко Всемирному дню коренных народов (9 августа) совместный проект «Одноклассников» и «Культура.РФ» нацелен на ознакомление пользователей платформы с этнокультурным многообразием страны. Через сказки, культуру и традиции малых народов России «Как в сказке» поможет углубить понимание и знание родной страны.

В группе «Культура.РФ» в «Одноклассниках» будет представлен плейлист из 15 народных сказок, среди которых татарская, эскимосская, удмуртская, алтайская и другие. Плейлист станет доступным с 9 августа, а в последующие дни будут публиковаться карточки, раскрывающие особенности культуры и традиций малых народов. Пользователи социальной сети смогут узнать о таких народах, как марийцы, карелы и манси, познакомиться с главным праздником татар, узнать о верованиях ханты, увидеть традиционное жилище эскимосов и открыть для себя множество других интересных фактов.

«Как в сказке» предоставит пользователям «Одноклассников» возможность погрузиться в мир жизни и культурного богатства коренных народов России. Проект обещает заинтересовать широкую аудиторию, включая как взрослых, так и молодежь, и привлечь внимание представителей разных поколений.