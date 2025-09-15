Полуфиналы Московского областного конкурса «Женщина — Герой» 2025, проходящего по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова и Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стартуют на этой неделе, передает пресс-служба организаторов.

«Из 136 участниц конкурса — необычайно сильных, заботливых, красивых женщин-членов семей защитников России — мы отобрали 71 полуфиналистку. Впереди — четыре полуфинала, в ходе которых будут выбраны восемь финалисток. Именно они представят свои творческие номера, расскажут о жизненном пути и свершениях в Музее Победы 30 ноября», — прокомментировал депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов.

Расписание полуфиналов:

— Балашиха, ДК Кучино;

19 сентября, 14:00

— Красногорск, ДК Подмосковье;

24 сентября, 17:00

— Подольск, ДК Октябрь;

1 октября, 16:00

— Одинцово, ДК Горки-10.

12 октября, 14:00

Списки полуфиналисток можно увидеть на официальном сайте конкурса «Женщина — Герой» 2025 по ссылке: женщина-герой.рф

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.